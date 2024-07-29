İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasar Ayar, sosyal medya hesabından yapılmayan yol nedeniyle tepki gösterdi.



Ayar, "Çok istediniz değişikliği alın size büyükşehir eseri bir aydır uğraşıyorum sonuç yok. Toz toprak araçların ön takımları bozuluyor. Vatandaş muhtar ne bu yolların hali. Muhtar ne yapsın benim gücüm olsa şimdiye kadar on sefer yapardım. Ne demiş atalarımız giden geleni aratır ve arıyoruz muhatap bulamıyoruz herkes biryerlere topu atıyor. Atın bakalım nereye kadar atarsanız." dedi.