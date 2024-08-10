Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 08.00 sıralarında Mesudiye mahallesi Alper sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri büyümeden kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu işyerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: mehmet sevinç