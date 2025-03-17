İnegöl Belediyesi ortak akıl ve birlikte yönetim anlayışıyla 2018 yılında “İnegöl’ün Fikri Platformunu” hayata geçirmişti. Ana amacı vatandaşların fikir, görüş ve önerilerinin tek merkezde toplanarak belirli filtrelerden geçirildikten sonra uygulamaya yönelik değerlendirilmesi olan uygulama kapsamında bugüne kadar 650 öneri ve fikir hayata geçti. Toplamda ise 2301 vatandaştan 3179 öneri ve fikir geldiği ifade edildi.

VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİ BİZİM İÇİN KIYMETLİ

İnegöl’ün Fikri Platformuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, göreve geldiği ilk günden itibaren ortak aklın önemine vurgu yaptıklarını ve bu yönde çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi. İnegöl’ün Fikri Platformunun da ortak akıl düşüncesiyle hayat bulduğunu kaydeden Taban, “Ben Başkan Olsam Platformu, Alo 153 Çözüm Merkezi, Yalın Öneri Sistemi/Fikir Gölü, Vatandaş Yönetim Sistemi, Mahalle Gönüllüleri alt platformlarından oluşan sistemimize yönelik vatandaşlarımız, bölgenin en hızlı ulaşılabilen Çözüm Merkezi Alo 153 hattından, Çözüm Merkezi Whatsapp hattından (0530 157 30 00), www.inegolunfikri.com adresinden, İnegöl Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından, Ben Başkan Olsam Whatsapp hattından (0530 136 40 00), mail adreslerimizden, Proje ve Ar-Ge Ofisimize uğrayarak yüz yüze iletişim ile fikir, görüş ve önerilerini bizlere iletiyorlar. Burada amacımız kime nasıl kolay geliyorsa bizlere ulaşmalarını sağlamak. O yüzden çok sayıda iletişim kanalı sunuyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız bizlere bildirimde bulunsun, fikir beyan etsinler. Bu şehirde yaşayan insanların beklentileri bizim için kıymetli” dedi.

HER FİKİR VE ÖNERİ TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLİYOR

İdareye ulaşan önerilerin öncelikle Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilerek önerinin mahiyetine göre ilgili Müdürlüklere analize gönderildiğini dile getiren Başkan Taban, “Akabinde analiz geri bildirimleri neticesinde vatandaşımıza konuya dair teknik açıklama yapılmakta olup, analiz sonucu Belediye Başkanımızın talimatı ile üst yönetimle paylaşılmakta ve uygulama odaklı irdelenmektedir. Tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup vatandaşlarımızın geri bildirimleri çokça önemsenmektedir. Sosyal yaşam alanı oluşturulmasından sosyal sorumluluk projelerine denetimlerin artırılmasından restorasyon uygulamalarına, yeni yeşil alanların kazandırılmasından ıslah projelerine kadar İdaremizin tüm faaliyet alanları odaklı vatandaşlarımızdan gelen öneriler hayat geçirilmektedir” diye konuştu.

3179 BAŞVURUDAN 650’İ HAYATA GEÇTİ

Kurulduğu günden bu yana İnegöl’ün Fikri Platformuna 2301 vatandaşın öneri ve fikir sunduğunu kaydeden Başkan Alper Taban, “Vatandaşlarımızın toplam 3179 önerisi bizlere ulaşmış olup, gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde 650 öneri ise kabul edildi ve hayata geçirildi. Belirli dönemlerde en çok fikir ve öneri veren vatandaşlarımız Belediyemize davet edilmekte ve kendilerine birlikte yönetim kültürümüze katkılarından dolayı hediye takdim edilmektedir. 2020 yılında 11. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında Katılımcı Yönetim kategorisinde ödül almaya hak kazanan platformumuz gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği imkanları da sisteme dahil ederek gelişerek çalışmalarını sürdürmektedir. Fikir ve önerileri ile birlikte yönetim anlayışımıza katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz” açıklamasında bulundu.