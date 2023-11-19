Saat 14.00’te Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumunda oynana müsabakada iyi başlayan İnegölspor, 23’ncü dakikada Serhat Baştan’ın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 İnegölspor’un üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı da ev sahibi takım 72’üncü dakikada Okan Baydemir’in golüyle skoru 1-1’ getirdi. Sahasında oynamanın avantajını elinde tutan Derincespor, dakika 79’da Mehmet Akyüz ile bulduğu golle öne geçti.2-1.
Maç bu skorla sona erdi.
Derincespor puanını 14’e yükseltirken, aldığı mağlubiyetle bir sıra geriye düşen İnegölspor 17 puanla 10. sırada yer alıyor.
İbrahim Uslu