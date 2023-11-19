Başvurunun ardından açıklama yapan Canbay, “Çok kıymetli AK Parti teşkilatının kıymetli yöneticileri, yine çok kıymetli hemşerilerim, dostlarım, arkadaşlarım, burada öğretmen arkadaşlarımı görüyorum. İnegöl'de yaşayan Türkiye'mizin 7 iklim 7 bölgesinden dostlarımızı, kardeşlerimizi görüyorum. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayıp bu soğuk günde buraya kadar geldiğiniz için ve benimle bu heyecanı paylaştığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli İnegöllü hemşerilerim, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları kıymetli AK Parti İnegöl İlçe Başkanımızın 31 mart 2024 yerel yönetimler seçimlerinde AK Partimizden İnegöl belediye başkan aday adayı başvurusu yapmak için İnegöl sevdalılarını daveti üzerine ben de İnegöl sevdalısı bir kardeşiniz olarak İnegöl için sorumluluk alıp bugün itibariyle İnegöl belediye başkan aday adayı olarak başvurumu yapmış bulunmaktayım. Başvurumun siz İnegöllü hemşerilerimize. İnegöl'ümüz ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Milletimize, hizmet kapasiteyle beceriyle sevdayla mümkündür. Takdir gayrete aşıktır. Başarı, 20 yıllık iktidarımız boyunca girdiğimiz her seçimi zafer ile neticelendiren AK Parti teşkilatlarının kaderidir. Gayretle, sarıldığımız her işte kaderin zaferden yana tecelli edebilmesi için çaba göstereceğiz. Milletimize hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda durmayacağız, yorulmaya olacağız, çalışacağız ve liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın. İşaret ettiği ve hedef gösterdiği yeni Türkiye yüzyılında tüm eksiklerimizi tamamlayarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde şehrimizi büyütüp bölüşüm ve girişimde adil bir dengenin güvencesi olacak adımları AK Parti kadroları ile biz atacağız, aşk ile koşan yorulmaz şiarıyla yola çıkan ve partimizden aday adayı olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve birlikte partimizin 31 mart yerel seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaşılabilmesi adına tüm çabayı göstereceğimizi İnegöl kamuoyunun gündemine sunuyorum. Tüm hemşerilerimize, dostlarımıza, öğrencilerimize, mesleki arkadaşlarıma katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Herkesi Allah'a emanet ediyorum.”

Öznur Dede