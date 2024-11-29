Batman Petrolspor’a 2-1 yenilerek ilk iç saha mağlubiyetini alan 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi İnegölspor, Altayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Haftalardır galibiyete hasret kalan temsilcimiz, üzerinde ki şoku Altay’ı yenerek atmak istiyor.

En son 29 Eylül’de Kepezspor’u 1-0 yenerek 3 puan alan Bordo Beyazlılar, bu maçtan sonra oynadığı 8 karşılaşmada 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 8 haftadır galibiyet özlemi çeken İnegölspor, küme düşme hattında yer alan Altay’ı yenerek kötü gidişata son vermeye çalışacak.

ALTAY NASIL BİR TAKIM?

Profesyonel liglerin en köklü takımlarından biri olan Altay, lige iyi başlangıç yapamayan ekiplerden biri oldu. Geride kalan 13 hafta sonunda 2 galibiyet 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabilen İzmir temsilcisi, grupta İnegölspor’un 2 basamak altında 16. sırada yer alıyor.

10 hafta sonra ligde son sırada yer alan Afyonspor’u deplasmanda 1-0 yenerek moral bulan ekip, kötü gidişata kısmen “dur” dedi. Altayspor’un ligde ki 2 galibiyeti de deplasmanda alması dikkat çekti.

İzmir temsilcisi bu sezon sahasında 6 maç oynadı. Bu maçlardan 2 beraberlik alan ekip 4 maçta ise rakiplerine boyun eğdi. Bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Altayspor grupta ki 13 haftada ise 8 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise 30 gol gördü. Ligde en az gol atan 2. takım olan İzmir ekibi, en çok yiyen 2. takım olarak dikkat çekti.

25 KASIM UĞURU VAR

Ligde 9 golü bulunan ve en az gol atan 4 takımdan biri olan İnegölspor ile karşı karşıya gelecek Altay’da forma giyenler arasında bir zamanlar Fenerbahçe forması giyen milli 37 yaşında ki Ceyhun Gülselam ve 43 yaşında futbol hayatına devam eden Murat Uluç yer alıyor.

ALTAY-İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF. Lig Beyaz Grup 14. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Altay-İnegölspor arasında ki karşılaşma 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda oynanacak.