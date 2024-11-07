Bordo-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Beykoz Anadolu Spor maçı hazırlıklarını devam ettirdi.

Erkmen, antrenman öncesi yaptığı açıklamada “Kastamonuspor müsabakasında desteklerinden dolayı taraftarlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Beykoz maçına da tüm taraftarlarımızı davet ediyorum. Bir takım şeyleri yavaş yavaş toparlamaya başladık. Oyuncu kardeşlerimiz Kastamonu’da inanılmaz güzel bir mücadele verdiler. Gol ya da golleri bulabilsek müsabakadan puan ya da puanlarla dönebilirdik. O maç geride kaldı. Bundan sonrası içim hep çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taraftarlarımızı da bizi desteklemeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.