Hakemler: Evren Aydoğan i, Eyüp Özer, Turan Çelik
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli(Dk 46 Hasan Alp Altınoluk) , Ali Mert Aydın, İsmail Zehir(Dk 90 Recep Efe Koçak) Uğur Utlu(Dk 75 Alpay Koçaklı) , Yusuf Tursun(Dk 75 Mustafa Mete Tetik), Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk
Beykoz Anadolu Spor A.Ş.: Utku Yuvakuran, Selimhan Solmaz, Kaan Yüksel, Metincan Cici(Dk 69 Erkan Arda Çağdaş) , Recep Aydın(Dk 83 Tolga Ünlü), Mehmet Zahit Çınar, Ozan Papaker(Dk 64 Seçkin Batuhan Fırıncı) , Gençer Cansev, Sedat Şahintürk(Dk 83 Hamza Küçükköylü), Çağrı Giritlioğlu, Ünal Emre Durmuşhan
Sarı kartlar: İbrahim Can Köse(İnegölspor) Recep Aydın, Ozan Papaker (Beykoz)
Kırmızı kart:
Goller: Recep Efe Koçak(İnegölspor) Selimhan Solmaz(Beykoz)
Maçtan önemli dakikalar
36'ncı dakikada Beykoz serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Metincan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Selimhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
90+2'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Recep Efe'nin vuruşu ağlarla buluştu. 1-1