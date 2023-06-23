Dünyaca ünlü İspanyol yıldız Sergio Ramos’un ismi İnegölspor ile bir araya geldi.

Dünyaca ünlü web sayfası transfermarkt.com sitesinde Sergio Ramos’a ait bilgilerin yer aldığı sayfada transfer söylentileri bölümünde 2 takım yer almakta. Türkiye’den iki kulübün yer aldığı sayfada birinci sırada %43 ile İnegölspor yer alırken ikinci sırada %41 ile Beşiktaş yer almakta.

37 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değer 6 milyon Euro olmasına rağmen İnegölspor adının burada geçmesi gündem oldu.



İHTİMAL YOK

Öte yandan TFF’nin açıkladığı statüye göre 2.liglerde yabancı oyuncu oynatılması yasak. Her ne kadar transfermark’ta böyle bir söylenti olsada İnegölspor 2.ligde yabancı statüde bir oyuncu oynatamaz.

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