Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Yönetim Kurulu Üyesi Alican Yavaş, şunları söyledi:

“Kulübümüzün altyapısından yetiştikten sonra A takımımıza yükselen, daha sonrada Kafkasspor’a transfer olan eski kalecimiz Emre Şeker ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Emre kardeşimize yuvana hoş geldin diyoruz. Kendisi inşallah uzun yıllar kulübümüze ve Türk futboluna hizmet eder. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de Emre kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum.”



Emre Şeker ise, “Altyapısından yetişip profesyonel olduğum İnegölspor’a tekrar döndüğüm için mutluyum. Elimden gelen gayreti göstererek takımıma katkı sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bana güvenerek transferimi gerçekleştiren Kani başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.