Hakemler: Berkan Çetin, Gökhan Yüksel, Ahmet Türkeş
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse( Dk 85 Alpay Koçaklı) Ali Mert Aydın, İsmail Zehir, Uğur Utlu(Dk Hasan Alp Altınoluk) , Yusuf Tursun(Dk 78 Mustafa Mete Tetik) Fatih Aktay(Dk 46 Batuhan Günaldı) İsmail Kayalı(Dk 46 Recep Efe Koçak) Sadık Arda Yılmaztürk
Batman Petrol Spor A.Ş.: Ferhat Kaplan, Yalçın Kılınç, Abdurrahman Emir Alagöz(Dk 81 Bünyamin Yürür) Mustafa Hüseyin Seyhan, Atabey Çiçek, Mustafa Çeçenoğlu, İshak Çakmak, Omar İmeri, Samet Karakoç, Tunahan Çiçek(Dk 57 Ege Özkayımoğlu) Evren Korkmaz
Sarı kartlar: Uğur Utlu(İnegölspor) Abdurrahman Emir Alagöz, İshak Çakmak, Evren Korkmaz, Ege Özkayımoğlu(Batman)
Kırmızı kart:
Goller: Hasan Alp Altınoluk(İnegölspor) Mustafa Çeçenoğlu(2)(Batman)
Maçtan önemli dakikalar
12'nci dakikada gelişen Batman atağında ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
49'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
60'ncı dakikada Batman ceza sahası yakınından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu. 1-2