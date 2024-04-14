TFF 2. Lig temsilcimi İnegölspor, sahasında ağırladığı Karaman Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Serkan Pınar, Şükrü Çavcı, Eren Özçelik
Stat: İnegöl ilçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı( Dk 81 Muhamed Samed Karakoç), Serhat Baştan(Dk 90 Muhammet Berkay Tekke), Yusuf Kocatürk, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu(Dk 90 Emir Özsoy), Erkan Arda Çağdaş(DK 66 Eren Emre Aydın) , Ömer Gür( Dk 81 Ahmet Hakan Şahin)
Karaman Futbol Kulübü: Baran Güler, Mete Yıldız(Dk 89 Özcan Aydın), Ahmet Furkan Özcan, Artun Akçakın(Dk 83 Oktay Balcı), İbrahim Can Köse, Erdem Dikbasan, Anıl Batın Aydın, Onur Taha Takır(Dk 67 Ahmet Karademir), Ömer Faruk Gümüş(Dk 67 Polat Abay), Bora Çuha, Berkan Burak Turan(Dk 83 Muhammed Mustafa Pınarcı)
Sarı kartlar: Nadir Çiftçi, Serhat Baştan, Uğur Utlu(İnegölspor) Berkan Burak Turan(Karaman)
Kırmızı Kart:
Goller: Ömer Gür(İnegölspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
44'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Ömer'in vuruşu ağlarla buluştu.1-0