Devre arasında yaptığı transferle güçlenen İnegölspor, peş peşe aldığı İskenderunspor ve Uşak Spor galibiyetleriyle moral bulurken, son hafta sahasında ağırladığı Belediye Derince Spor’la 1-1 berabere kaldı.

Şu ana kadar oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 44 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. İlk yarıda İnegölspor sahasında oynadığı Amed maçında 0-0 berabere kalmıştı.

Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 21 galibiyet 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Amed, 71 puanla ligde lider konumunda yer alıyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

Amed ile İnegölspor arasındaki müsabaka 7 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Diyarbakır Stadyumunda oynanacak.