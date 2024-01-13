İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusut Talum, Uğur Utlu, Mustafa Batuhan Altıntaş
Anagold 24 Erzincanspor: Hüseyin Koç, Kamil İçer, Furkan Işıkdemir, Ziya Alkurt, Çınar Tarhan, Emirhan Demir(Dk 46 Gökhan Payal), Muhammed Enes Yılmaz(Dk 46 Kubilay Türk Yılmaz) Yusuf Onur Arıkan, İlker Günaslan(Dk 59 Ali Altınöz), Gençer Cansev, Bahadır Taşdelen
Sarı Kartlar: Furkan Işıkdemir(Erzincanspor)
Kırmızı Kart:
Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş, Serhat Baştan(İnegölspor)
Maçtan dakikalar
31'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu.1-0
70'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Serhat'ın vuruşu ağlarla buluştu.2-0