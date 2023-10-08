TFF 2. Lig kırmızı grupta İnegölspor sahasında ağırladığı Menemen F.K.'yi 1-0 yeniyor.
Hakemler: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Anıl Küçükkaraca
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk, Mete Sevinç, Cengiz Ötkün, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Ferhat Görgülü, Okan Deniz
Menemen F.K.: Oğuz Çalışkan, Muhammed Emir Terzi, Onur Akdeniz, Feyyaz Belen, Mertcan Açıkgöz, Kemal Rüzgar, Özkan Yıldırım, Okan Dernek, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Mehmet Alp Kurt, Samet Ali Kaya
Sarı kart: Mehmet Alp Kurt
Kırmızı kart:
Goller: Mete Sevinç(İnegölspor)
Maçtan dakikalar
32'nci dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topum başına geçen Orhan'ın ortasına yükselen Mete'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu.1-0
İbrahim Uslu