Hakemler: Berk Sipahi, Denizcan Şahin, Erkan Akbak
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli, Mete Sevinç, Ali Mert Aydın, İsmail Zehir, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk
Isparta 32: Berk Balaban, Yiğithan Güveli, Caner Koca, Berat Satılmış, Zihni Temelci, Kubilay Türk Yılmaz, Hamit Kulya, Abdulkerim Canlı, Hüseyin Afkan, İsmail Hakkı Doğan, Furkan Uludaş
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Mustafa Emre Can(İnegölspor) Abdulkerim Canlı(Isparta)
Maçtan önemli dakikalar
4'ncü dakikada İnegölspor serbest vuruş kazandı. Alican'ın ortaladığı topa yükselen Mustafa Emre'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
7'nci dakika gelişen atakta Isparta korner kazandı. Ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Abdulkerim'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1