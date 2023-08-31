TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor'un lig maçları yeni sezonda On6 tvde canlı olarak yayınlanacak.

İnegölspor’umuzun yeni sezonda iç saha maçlarının ON6 TV’den canlı olarak yayınlanması için sözleşme imzalandı. Takımımızın yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçlar ON6 TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İç saha maçlarımızın canlı yayın hakları için kulübümüz ile ON6 TV arasında kulüp tesislerimizde sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan ON6 TV yetkilisi Kerem Özdemir “İzleyicilerimize yeniliklerimizi anlatmak istiyorum. Lisanlarımızı HD olarak güncelledik. Bursa’nın ilk ve tek HD yayın yapan televizyonuyuz. Bizi kablo TV’den izleyebilecekleri gibi aynı zamanda Smart TV’si olan herkes maçlarımızı izleyebilecek.

Başkanımız Osman Sevim ise “ON6 TV’ye yayın haklarını vermekten çok mutluyuz. Genelleme yaptığımızda tüm Türkiye ve Avrupa’da taraftarlarımız maçlarımızı seyretmeden etkileşimde bulunmuş olmayacak. Herkes rahatlıkla maçlarımızı izleyebilecek. Bizlere bu katkıyı sağlayan TV ON6 yönetim kurulu başkanı Hasan Özdemir’e teşekkür ediyorum. Bu kararın hem kulübümüze hem ON6 TV’ye hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah taraftarlarımız hem tribünden hem de ekran başında takımımıza gerekli katkıyı sağlayacak.” şeklinde konuştu.