Bordo Beyazlılar 3. Ligde rakiplerine kök söktüren Muş 1984’le zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. Yeni Teknik Direktör Necati Erkmen’le çıkış arayan İnegölspor, önceliğini lige vermiş olsa da kupa maçında da hata yapmamaya çalışacak. Takımda rotasyon yapmayı planlayan Teknik Direktör Necati Erkmen, forma şansı bulamayan bazı oyuncuları Muş deplasmanında deneme şansı bulacak.

MUŞSPOR NASIL BİR TAKIM?

3. Ligde Bursaspor’unda yer aldığı 1. Grupta mücadele eden Muş 1984, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Zorlu grupta üst sıraları zorlayan ekip, şu ana kadar oynanan 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla Play-Off hattında 6. sırada yer alan ekip, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Grubunun en az gol atan takımlarından biri olmasına karşın en az gol yiyen 3 takımdan biri de olan ekip, güçlü savunma hattıyla dikkat çekiyor.

Ligde şu ana kadar kendi evinde 4 maç oynayan ekip, bu maçların 3’ünü kazanırken 1 maçta ise berabere kaldı. Kendi evinde başarılı bir performans gösteren Muş 1984, İnegölspor karşısında kendi saha ve seyirci avantajını kullanmaya çalışacak.

MAÇ NE ZAMAN NEREDE?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Muş 1984 takımı ile İnegölspor arasında oynanacak mücadele 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’de Muş Şehir Stadında oynanacak.