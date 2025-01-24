Takımın başına İbrahim Dağaşan’ın getirilmesinin ardından oynanan son 4 maçta rakiplerine boyun eğmeyen İnegölspor, grubun açık ara lideri formda ekibi Sarıyer karşısında puan ya da puanlar almaya çalışacak.

İNEGÖLSPOR’UN KARNESİ

İnegölspor şu ana kadar geride kalan 18 hafta sonunda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Topladığı 20 puanla 12. sırada yer alan ekip, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 19 gol gördü.

Şu ana kadar deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bordo Beyazlılar, 5 maçı ise kaybetti. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandıran temsilcimiz kalesinde ise 11 gol gördü.

Bordo Beyazlılar son 4 lig maçında ise 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

SARIYER NASIL BİR TAKIM?

Futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan Sarıyer, lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Geride kalan 18 hafta sonunda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alan ekip namağlup olarak ligin zirvesinde yer alıyor. En yakın takipçisi Batman Petrol’e 2 puan fark atan ekibin ligde şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gol yollarında etkili, defans hattında ise güçlü olan ekip 18 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

Takımda forma giyen 12 oyuncu direk gol katkısı yaparken en golcü isimleri ise 11 golle Kemal Rüzgar, 9 golle Mertcan Açıkgöz, 5’er golle Sertaç Çam ve Hakan Yavuz oldu.

Formda İnegölspor karşısında yenilmesi durumunda ligdeki ilk mağlubiyetini alacak olan ekip, tüm istatistikleriyle favori olarak gösteriliyor.

SARIYER- İNEGÖLSPOR MAÇ PROGRAMI

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 19. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Sarıyerspor-İnegölspor arasında mücadele 25 Ocak Cumartesi günü Saat 14.00’de Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak.