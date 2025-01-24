Takımın başına İbrahim Dağaşan’ın getirilmesinin ardından oynanan son 4 maçta rakiplerine boyun eğmeyen İnegölspor, grubun açık ara lideri formda ekibi Sarıyer karşısında puan ya da puanlar almaya çalışacak.

İNEGÖLSPOR’UN KARNESİ

İnegölspor şu ana kadar geride kalan 18 hafta sonunda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Topladığı 20 puanla 12. sırada yer alan ekip, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 19 gol gördü.

Whatsapp Image 2025 01 18 At 16.28.07Şu ana kadar deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bordo Beyazlılar, 5 maçı ise kaybetti. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandıran temsilcimiz kalesinde ise 11 gol gördü.

Bordo Beyazlılar son 4 lig maçında ise 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

SARIYER NASIL BİR TAKIM?

Futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan Sarıyer, lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Geride kalan 18 hafta sonunda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alan ekip namağlup olarak ligin zirvesinde yer alıyor. En yakın takipçisi Batman Petrol’e 2 puan fark atan ekibin ligde şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Gol yollarında etkili, defans hattında ise güçlü olan ekip 18 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

Takımda forma giyen 12 oyuncu direk gol katkısı yaparken en golcü isimleri ise 11 golle Kemal Rüzgar, 9 golle Mertcan Açıkgöz, 5’er golle Sertaç Çam ve Hakan Yavuz oldu.

Formda İnegölspor karşısında yenilmesi durumunda ligdeki ilk mağlubiyetini alacak olan ekip, tüm istatistikleriyle favori olarak gösteriliyor.

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SARIYER- İNEGÖLSPOR MAÇ PROGRAMI

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 19. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Sarıyerspor-İnegölspor arasında mücadele 25 Ocak Cumartesi günü Saat 14.00’de Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ