Temsilcimiz İnegölspor Erzincan deplasmanından puansız dönerken, teknik direktör Murat Yoldaş ilk hafta kazası önümüzdeki haftalarda telefi edeceğiz dedi.

Temsilcimiz İnegölspor Erzincan deplasmanında 66. Dakikada Enes Yılmaz’ın attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak sezona puansız başladı.

ÖZÜR DİLİYORUZ

İnegölspor Başkan Yardımcısı Osman Taşdemir “Mağlubiyet aldığımız için üzgünüz, ilk yarıda 2 net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendirseydik durum farklı olurdu. İlk haftalar her zaman sıkıntılı olur. Deplasmanda olunca dişe diş mücadele olur. Bizim kaliteli bir kadromuz var biraz daha ısırgan yapımız olması gerekiyor. Bizim sporcu grubunda o yetenek var ilerleyen haftalarda bunu yansıtacaklar. Bunu bir kaza olarak görüyoruz Fethiye maçında bir seri yakalarız. Taraftarlarımızdan camiamızdan özür diliyoruz.” Dedi.

KALİTELİ BİR KADROMUZ VAR

Futbol Şube Sorumlusu Saim Metinbaş “Sezonun ilk maçı Erzincan bizden üstün oynamadı saha avantajını kullandılar. Sezonun ilk maçları zor olur Fethiye maçında 3 puanla seri yakalarız. Kaliteli bir kadromuz var ayağa top yapan mücadele eden mücadeleci bir kadromuz var. Sezon başı bu tarz kazalar olur kimse merak etmesin hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız” dedi

ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAYA GEREK YOK

Başkan Yardımcısı Serkan Değirmenci “Elimizden geleni sahada yaptık sonuç istediğimiz sonuç değil. Önümüzdeki hafta Fethiye maçında bunu telafi edeceğiz. Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Kadromuz güzel İnegölspor’umuzu güzel yerlerde göreceğiz.” dedi

İLERLEYEN HAFTALARDA DAHA GÜZEL OLACAK

Teknik Direktör Murat Yoldaş “Yeni sezon başlangıcı iyi başlamak istiyorduk oyun anlamında bölüm bölüm çok iyi olduğumuzu söyleyemem. Lig yeni başladı en kısa zamanda bunları unutup Fethiye maçına odaklanacağız. İlk maç kazası olarak diyelim. Oyuncularımın mücadelesi ilk maç olmasına rağmen umut verici. İki takım açısından kör dövüşü bir maç bunlar sezonun ilk haftasında normaldir. İlerleyen haftalarda daha güzel bir durum olacak.” Dedi.