Hava Forum'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre Yarın Afrika sıcakları ülkemize giriş yapacak. Hafta sonu Balkanlar, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'yu ziyaret edecek. Sıcaklıklar 25-27 derecelere inecek.

Havaforum'un paylaşımı ise şu şekilde;

Yarın (Salı) Afrika sıcakları ülkemize giriş yapacak. 29-31 Ağustos sıcaktan bunalacağız. Ama üzülmeyin, Balkanlar 1 Eylül Cuma akşamından itibaren devreye girmek için kolları sıvadı. Afrika ile Balkanlar arasında yapılan anlaşmaya göre hafta sonu Balkanlar, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'yu ziyaret eeecek. Sıcaklıklar 25-27 derecelere inecek. Ara ara yağmur da yağacak. Balkanların rezervasyonu şimdilik 2-3 günlük gözüküyor. Gelişmeleri takip ediyoruz.