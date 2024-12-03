Sezon boyunca gerek iç saha gerekse deplasmana gelerek takımlarına biran olsun desteklerini esirgemeyen, en son oynadığımız Altay deplasmanına 400 kişilik taraftar grubumuzla gelen cefakar ve fedakar taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.

Takımımızın kısa süre toparlanarak hak ettiği noktalara geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var.

Bu manada hafta sonu sahamızda ağırlayacağımız Karaköprü Belediye Spor ve ilk devrenin son haftasında sahamızda ağırlayacağımız Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü maçlarının Maraton tribünü ücretsizdir. Tüm taraftarlarımızı şehrinin takımını desteklemeye bekliyoruz.