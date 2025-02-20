

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde güncellenen puan durumuna göre, İnegölspor’un puanı 3 puan silinerek 24’e düşürüldü. İnegölspor 13. sıraya geriledi. Verilen ceza, kulüp tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, devre arasında transfer tahtası kapanan İnegölspor, tarihinde ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Peş peşe gelen cezalar, kulüp yönetimi ve taraftarlar için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor.

TFF resmi sayfasında yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Hukuk Müşavirliği’nce 18.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

İNEGÖLSPOR Kulübü’nün 16.02.2025 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Kaynak: HABER MERKEZİ