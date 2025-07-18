

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Olcay İleri, şunları söyledi:

“Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bugün Ankara Keçiörengücü’nden orta saha oyuncusu Kerem Dönertaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Kerem kardeşimiz 2 sezon önce Kafkasspor formasıyla müthiş bir performans sergilemiş ve birçok takımın radarına girmişti. Geçen sezon başı da 1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü takımına transfer olmuştu. Kendisinin İnegölspor’umuza ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet edeceğinden şüphemiz yok. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de Kerem kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”



Kerem Dönertaş ise, “İnegölspor gibi büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Kafkasspor’da güzel bir sezon geçirmiştim. İnşallah İnegölspor’da da aynı performansı sahaya yansıtacağım. Tekrar İnegöl’e dönmekten dolayı mutluyum. İnşallah İnegölspor’umuzu hak ettiği noktalara taşıyacağız” şeklinde konuştu.