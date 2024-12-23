Kulüp yönetimi, İsmail Kayalı'nın İnegölspor'a verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkürlerini ileterek, futbol kariyerinde başarılar diledi. İsmail Kayalı, kulüpteki görev süresi boyunca çeşitli başarılar elde etmiş ve takımın gelişimine önemli katkılar sağlamıştı. Yönetim, Kayalı'nın profesyonel duruşu ve kulübe kattığı değerleri takdir ettiğini belirterek, ayrılığın karşılıklı bir anlayış çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı. Kayalı'ya gelecekteki kariyerinde başarılar dileyen İnegölspor yönetimi, kulüp için en iyi sonuçları almak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Bülten