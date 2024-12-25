Ligde oynanan 17 lig maçında 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 19 puanla grupta 11. Sırada yer alan İnegölspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında ise deplasman da karşılaştığı Muş1984’e yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Şu ana kadar 18 resmi maça çıkan ekipte en çok forma giyen ve en forma şansı bulan futbolcularda belli oldu.

3 HOCANIN DA VAZGEÇİLMESİ OLDU

Sezona teknik direktör Sinan Yücer’le başlayan, daha sonra Necati Erkmen’i getiren İnegölspor istenilen sonuçları alamayınca en son İbrahim Dağaşan’ı takımın başına getirmişti.

Dağaşan’la çıkışa geçen ekip, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplamayı başardı. Takım iskeletinde fazla değişikliğe gitmeyen ancak oyun formatını değiştiren tecrübeli teknik adam yönetim ve taraftarları da umutlandırdı.

Geride kalan haftalar itibariyle en çok süre alan oyuncular da belli oldu. 17 lig maçı ve 1 kupa maçı oynayan ekipte tüm maçlarda sahaya ilk 11’de çıkarak 1575 dakika sahada kalan 23 yaşında ki Batuhan Çakır en çok sahada kalan oyuncu oldu. Bu istatistikleriyle Batuhan Çakır lig başından bu yana takımı çalıştıran 3 teknik adamında vazgeçemediği ve en çok süre verdiği oyuncu olmayı başardı.

EN ÇOK SÜRE ALAN 10 OYUNCU

1- Batuhan Çakır (Defans-23 yaşında): 18 maçta 1575 dakika forma giydi

2- Arda Yılmaztürk(Orta saha-27 yaşında): 17 maçta 1473 dakika forma giydi

3- Mustafa Emre Can(Orta saha-30 yaşında): 17 maçta 1473 dakika forma giydi

4- İbrahim Can Köse (Orta saha-26 yaşında): 18 Maçta 1371 dakika forma giydi

5- İsmail Zehir (Orta saha-21 yaşında): 17 maçta 1333 dakika forma giydi

6- Yusuf Tursun(Orta saha-26 yaşında) :17 maçta 1292 dakika forma giydi

7- Fatih Aktay (Forvet-27 yaşında) : 16 maçta 1161 dakika forma giydi

8- Egemen Yaylı (Kaleci-24 yaşında) : 12 maçta 1080 dakika forma giydi

9- Ali Mert Aydın(Defans-26 yaşında) :17 maçta 983 dakika forma giydi

10- Uğur Utlu (Defans-33 yaşında ) 14 maçta 82 dakika forma giydi.

EN AZ SÜRE ALAN 10 FUTBOLCU

1-Kerem Duran (Genç yetenek-17 yaşında) : 1 maçta 6 dakika forma giydi

2-Ahmet Hakan Şahin (Forvet-25 yaşında): 6 maçta 179 dakika forma giydi

3-Özcan Aydın (Forvet-27 yaşında): 4 maçta 180 dakika forma giydi

4-Bilal Gündoğdu (Orta saha-24 yaşında) 12 maçta 356 dakika forma giydi

5-Alpay Koçaklı (Orta saha-26 yaşında) 11 maçta 360 dakika forma giydi

6-Batuhan Günaldı(Orta saha-21 yaşında): 12 maçta 473 dakika forma giydi

7-İsmail Kayalı( Defans-26 yaşında) 9 maçta 511 dakika forma giydi

8-Orhan Aktaş (Defans-30 yaşında) 7 maçta 595 dakika forma giydi

9-Mustafa Mete Tetik (Orta saha-27 yaşında): 13 maçta 622 dakika forma giydi

10-Alican Özfesli (Orta saha-27 yaşında) : 14 maçta 708 dakika forma giydi.