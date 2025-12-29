Gazetecilere açıklamalarda bulunan İsmail Güldüren, sezon başından bu yana oyuncu grubunun özverili bir performans sergilediğini vurgulayarak, “Sezon başından bu yana inanılmaz derecede mücadele eden ve İnegölspor’a yardımcı olan bir oyuncu topluluğumuz vardı. Şimdiye kadar yapılan her şeyde oyuncularımız terinin son damlasına kadar mücadele verdiler. İlk yarıyı kazasız belasız, istediğimiz hedefe yakın bitirdik.” dedi.

“KADRO DERİNLİĞİYLE ZORLU SÜRECİ AŞMAK İSTİYORUZ”

İkinci yarıda zorlu hava ve saha şartlarının takımı beklediğini belirten Güldüren, geniş kadronun önemine dikkat çekti. Kış şartlarının etkili olacağını ifade eden Güldüren, “İkinci yarı kış şartlarında yağmur, çamur, kar olacak. Kadro derinliğimizle bu süreci en güzel şekilde aşmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KULÜBE GELİR SAĞLAYAN TRANSFER SÜRECİ OLDU”

Mustafa Mete Tetik transferine ilişkin İnegölspor’un yapılanmasında önemli olduğunu söyleyen İsmail Güldüren, “İnegölspor, kulübe para kazandırarak Mustafa Mete Tetik’i transfer etti. Bu güzel yürekli kardeşimizi İnegölspor’a getirip kazandıran herkesten Allah razı olsun. İnegölspor’un böyle bir yapılanma içerisinde olması gerekiyor. Çok cüzi miktarlarla oynayan futbolcusunu bonservisiyle transfer edip kulübe gelir sağlamak takdire şayandır.” diye konuştu.

“HEDEFE BU KADROYLA DEVAM EDECEĞİZ”

İkinci yarıda zorlu maçlar oynayacaklarını belirten Güldüren, aynı zamanda Başkanın, oyuncularla yola devam mesajı verdiğini aktardı. İsmail Güldüren açıklamasının devamında, “İkinci yarı zor maçlar oynayacağız. En önceliğimiz içerideki oyuncularımızın mutluluğu, ondan sonra da dış transferlere bakacağız. Başkanımız geçtiğimiz akşam tüm ekibimize yemek verdi. Yemekte bütün oyuncularımıza şunu söyledi: ‘Arkadaşlar, biz sizinle yola çıktık. Bu saatten sonra hangi oyuncumuza ne tür teklif gelirse gelsin hiçbir oyuncumuzla yollarımızı ayırmayacağız. Bizim bir hedefimiz var. Hedefe sizinle çıktık, sizinle devam edeceğiz.’ dedi.” şeklinde konuştu.

“DESTEK ÇAĞRISI”

Güldüren, şehir desteğiyle play-off hedefini gerçekleştirmek istediklerini dile getirerek açıklamalarını destek çağrısıyla tamamlayan Güldüren, “Bizler de bu doğrultuda bir çağrı yapmak istiyoruz. İnegöl şehri, eğer bu oyuncu grubuna ve bu güzel camiaya destek verirse, kadro derinliğimizi genişletip arzuladığımız play-off’u oynamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.