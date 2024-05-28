Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden İnegölspor’da yeni sezon öncesinde kongre süreci başladı. Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kongre 1 Haziran Cumartesi günü çoğunluk aranmaksınız yapılacak. Kongre sonrasında oluşacak olan yeni yönetiminin ilk gündemi, teknik direktör ve futbolcular olacak. İşte detaylar…

İnegölspor’da 4’ü kiralık olmak üzere 13 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. 30 Haziran’da sona erecek sözleşmelerde hangi futbolcu ile yola devam edileceği, hangi futbolcu ile yolların ayrılacağını kongre sonrası oluşacak olan yeni yönetim karar verecek.



4 FUTBOLCU KİRALIK

Bordo-beyazlı ekipte kiralık olarak oynayan Yusuf Kocatürk, Erkan Arda Çağdaş, Tuğbey Akgün ve Eren Emre Aydın sözleşmesi 30 Haziran’da son bulacak.



9 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yine aynı tarihte sözleşmesi bitecek olan oyuncular ise, Uğur Utlu, Kadir Turhan, Muhammed Samed Karakoç, Orhan Aktaş, Serhat Baştan, Yusuf Talum, Nadir Çiftçi, Ferhat Görgülü, Mustafa Batuhan Altıntaş.

Kongre sonrası oluşacak olan yeni yönetim, bu 13 futbolcuyla ilgili karar verecek.