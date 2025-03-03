Yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynayan Demirtaş, gelecek için de umut oldu.

24 Erzincanspor ile oynanan karşılaşmada İnegölspor’un deneyimli kalecisi Egemen Yayla 2. sarı karttan dolayı kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maçın bitimine son 15 dakika kala yaşanan olay nedeniyle İnegölspor kalesine 16 yaşındaki Yusuf Alper Demirtaş geçti. Genç kaleci, kalan sürede takımının 3 puan almasını sağlayacak kritik pozisyonlarda soğukkanlı davranarak İnegölspor’un 3-2 kazanmasını sağladı.

9 Şubat 2009 doğumlu Demirtaş, filiz lisansını 2022 yılında İnegöl Gazipaşa Spor’da aldı. Demirtaş, 2022 yılında İnegölspor’a transfer oldu.

Yusuf Demirtaş, İnegöllü iş insanı, İTSO eski Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş’ın oğludur.