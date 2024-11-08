Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kulüp İnegölspor Başkanı Abdurrahman Maksutlar, Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Bekir Ergün ile Serkan Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Taşdemir katıldı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, şunları söyledi:

“Bugün burada Sayın Belediye Başkanımız Alper Taban ve Sayın Serkan Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı Firması Sahibi Serkan Taşdemir ile kulübümüzün forma sponsorluk anlaşmasını imzalıyoruz. Kendisi ile kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kendisi kulübümüze 1 tane daire bağışlamıştır. Bunun içinde çok teşekkür ediyorum.”

Daha sonra söz alan Serkan Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Taşdemir ise, “Öncelikle İnegölspor’umuza ligde başarılar diliyorum. Bu sezon kulübümüzün forma göğüs sponsorluğu tarafımıza teklif elince seve seve kabul ettik. İnşallah sponsorluğumuz uğurlu gelir ve İnegölspor’umuz üst liglerde veya üst sıralarda bitirmeyi nasip eder. İnegöl’ümüzün hemen hemen her alanında faaliyet gösteren firmamız ve Taşdemir ailesi olarak İnegölspor’umuzun değerini bilmekteyiz. Daha önce gerek kardeşim Osman Taşdemir gerek ben defalarca İnegölspor’umuzda yöneticilik yaptık. Sponsorluk anlaşmasının her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Tabi bu buluşmalar kıymetli. Ben İnegölspor başkanımızı da yönetimini de tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma hazırlamışlar. Yine Serkan Beyi tebrik ediyorum. Oda sağ olsun bu teklifi kabul etmiş. Spor kulüplerimizin masraflarının arttığı, maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde bu tür iş dünyasının adımları, destekleri çok değerli. Şehrimizde İnegölspor’umuz var, Kafkasspor’umuz var, amatör kulüplerimiz var. İş dünyamızın bu destekleri veriyor olması gerçekten takdire şayan. İnşallah cenabıhak sizleri de bereketlendirsin. Geçtiğimiz gün İnegölspor’da bir değişim yaşanmıştı. Necati Erkmen hocamız ve ekibi göreve geldi. Hocamızı ve ekibini kutluyor, başarılar diliyorum. Yönetimimize teşekkür ediyorum. Gayet güzel gayretli çalışmalar yapıyorlar. Bizde buna şahitlik ediyoruz. Bizlerde inşallah tüm kulüplerimizin yanındayız ve destekçisiyiz. Tabi sporun sürdürülebilir hale getirebilmek için mücadelemizi hep birlikte bu yönde yapacağız. Hafta sonu İnegölspor’umuzu Beykoz maçı var. Şimdiden başarılar diliyorum. Kalan maçlarda da inşallah en güzel neticeleri alıp, en güzel şekilde beklediğimiz noktalara varalım temennisinde bulunuyorum. Bu anlaşmanın da başta kulübümüz ve ilgili sponsorumuz sonrasında da tüm sporseverlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”