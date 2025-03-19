Geçtiğimiz günlerde Yenişehir, İznik ve Orhangazi Ziraat Odası başkanlarıyla birlikte Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret ettiklerini belirten Çelik, ziyaretin amacının İznik Gölü ve Boğazköy Barajı’ndaki su seviyeleriyle ilgili yaşanan sorunları dile getirmek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Boğazköy Barajı’nda yaşanan su yetersizliği nedeniyle çiftçilerin susuz kaldığını ifade eden Çelik, bunun en önemli sebebinin enerji üretimi olduğunu vurguladı. “Normalde Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında bitmesi gerekirken geçen sene bunu Nisan ayında da devam ettirdiler. Sonra derelerin suları çekilmeye başlayınca su tutmaya başladılar. Yeterli derecede suyu tutamadılar. Su yetmedi, geçen sene susuz kaldık.” diye konuştu.

Enerji Üretimi durdurulmalı, su tutulmalı

Başkan Çelik, sorunun çözümü için Boğazköy Barajı’nda enerji üretimine ara verilerek su tutulmaya başlanması gerektiğini belirtti. “Ben sayın valimizden geçen sene de toplantıda giden Vali beyin yanında da söylemiştim Devlet Su İşleriyle ilgili bu konuyu. Bu sefer dilekçeyle müracaat ettik. Şu anda Boğazköy barajının cereyan üretimine, enerji üretimine ara verip bir an önce su tutulmaya başlanması lazım.” dedi.

Çelik ayrıca, Boğazköy Barajı dışında Çavuşköy, Şipali, Babasultan ve Kurşunlu göletlerinde de su seviyelerinin tehlikeli boyutlara ulaştığını, su oranlarının şu an yüzde 40 seviyelerinde olduğunu ifade etti. “Boğazköy barajına çaremiz var da burada o çaremizde yok.” dedi.

“Fidancılarımıza su desteği sağlayacağız”

Özellikle fidancıların su ihtiyacının arttığını vurgulayan Başkan Çelik, “Bayram bitiminde de Babasultan barajının suyunu kullanımını açtıracağımızı belirtmiş olayım. Fidancıların suya ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bize büyük bir görev düşüyor.” şeklinde konuştu.

“Suyumuz varken susuz kaldık!”

Çelik, bölgedeki ürün deseninin suya bağımlı olduğunu ve çiftçilerin az su tüketen ürünlere yönlendirilmek istendiğini belirterek, “Şimdi bizim burada iki ürün alıyoruz normalde, 3 ürün de alıyoruz ama 2 ürün üzerine çalışıyoruz İnegöl ovası ve Yenişehir ovasında. Şimdi buğday hasadı olduktan sonra ekilen ürünler zaten sırf suya dayalı ürünler. Burada yapacak bir şey yok, bu ürünlerden de vazgeçemeyiz.” İfadelerini kullandı.

Son olarak Boğazköy Barajı’ndaki enerji üretimine dikkat çeken Çelik, “Suyumuz varken susuz kaldık ya, Bu tehlike aslında devam etmiyor, bu tehlike şu an da bakın bugün gidin bakın, barajın arka tarafına bir bakın Sakarya nehri gidiyor sanırsınız. Gümbür gümbür, niye? Cereyan üretiyorlar, elektrik üretiyorlar. Hayır, burası elektrik üretimi için açılmadı. Burası sulama için açılan bir şey. “ diyerek tepkisini dile getirdi.