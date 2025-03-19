Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan İnegöl, bu yıl da fuara yoğun bir katılım göstererek sektördeki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. MODEF ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, fuara yönelik yoğun ilgiyi değerlendirerek şunları söyledi: “İnegöl mobilya sektörü, dünya çapında güçlü bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. MODEF Fuarı, sektörümüzün uluslararası pazarlarda daha fazla yer edinmesine katkı sağlıyor. Şu ana kadar katılımcı sözleşmelerinin %96’sı tamamlandı ve fuar alanında neredeyse boş yer kalmadı. Bu ilgi, İnegöl mobilyasının gücünü ve üreticilerimizin fuara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.” MODEF Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yenilikçi tasarımlar, kaliteli üretim ve güçlü ticari bağlantılarla sektöre yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Başkan Uğurdağ, fuarın sektöre getirdiği dinamizme de dikkat çekerek, “Mobilya sektörümüzü daha ileriye taşımak, üreticilerimizin ihracatını artırmak ve İnegöl’ü dünya mobilya piyasasında daha güçlü bir konuma getirmek için çalışıyoruz. 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek MODEF Fuarı’na tüm sektör temsilcilerini bekliyoruz,” ifadelerini kullandı. Sektörün en prestijli buluşmalarından biri olan MODEF İnegöl Mobilya Fuarı, 2025 yılında da yerli ve yabancı alıcıları bir araya getirerek İnegöl mobilyasının uluslararası pazarlardaki payını artırmaya devam edecek.

Kaynak: BÜLTEN