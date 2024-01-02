Düzenlenen törenle ilgili açıklama yapan Türk Hava Kurumu İnegöl Şube Başkanı Şükrü Sütcü, “Türkiye Cumhuriyeti devletimizin en köklü ve güzide kurumlarından biri olan Türk Hava Kurumu vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” ön görüsü ve direktifleri doğrultusunda 16 Şubat 1925 tarihinde ‘Türk Tayyare Cemiyeti’ adıyla kurulmuştur. Yaklaşık bir asırlık tarihinde milletimizin desteği ile ayakta kalarak ülkemizde havacılık sanayini kurmak, havacılığın askeri, ekonomik sosyal ve siyasal önemini anlatmak, askeri, sivil sportif, turistik havacılığın gelişmesini sağlamak, bütün bunlar için araç ve gereçleri hazırlamak, personel yetiştirmek ve uçan bir Türk gençliği yetiştirebilmek için çaba sarf etmiştir. Bu amacı doğrultusunda İnegöl Türk Hava Kurumu Şubesi olarak okullarımızla işbirliğine giderek havacılığı sevdirmenin ilk adımı olan Model Uçak kurslarına kurs öğretmeni bulabildiğimiz imkanlar dahilinde Model Uçak Kursları açarak “Denize bir damla” misali için gerekli gayreti göstermekteyiz” dedi.

Sütcü açıklamasını şöyle sürdürdü;

“2023- 2024 yılı Öğretim döneminde Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu ile birlikte gerçekleştirilen Model Uçak Kursuna katılan Öğrencilerimize, Kursu veren Öğretmenimiz Cihan Doğan beye ve kursu açmak için bizlerden yardımını esirgemeyen Okul Müdürümüz Sayın Ahmet Yakışıklı’ya teşekkürlerimizi sunarken bu amaç doğrultusunda kurs açmak isteyecek tüm okullarımıza gereken desteğin Kurumumuz tarafından sağlanacağını önemle belirtmek isterim. İnegöl’deki Okullarımızla el ele vererek İnegöl İlçemiz gençliğinden de Uzay Mühendisi, Uçak Mühendisi veya Uçak Pilotlarımızın yetişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalara devam edip “Birlikten Kuvvet Doğar Ata sözümüzden “yola çıkarak Ülkemize kazandırmak istediğimizi belirtir, amacımızı gerçekleştirmemiz için kurumumuza yardımlarını esirgemeyen Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlarımıza saygılarımızı sunarız.”