Açıklanan verilere göre İnegöl toplam ihracatı tarihinde ilk kez yüzde 10’un üzerinde düştü. 2023 yılında 1 milyar 482 milyon 860 bin dolar olan toplam ihracat, 2024 yılında yüzde 16 azalarak 1 milyar 242 milyon dolara geriledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımı ile düzenlenen basın toplantısında İnegöl’ün 2024 yılı Dış Ticaret İstatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Yavuz Uğurdağ, 2023 yılına kıyasla 2024 yılında Mobilya, Tekstil ve Orman Ürünleri sektörlerinde ihracat rakamlarında düşüş, Gıda, Makine-Metal ve otomotiv yan sanayisinde ise arttığını söyledi.



Uğurdağ yaptığı basın toplantısında, “Pandemi sonrası toparlanma sürecine giren küresel ekonomi; enerji krizi, jeopolitik gerilimler ve maliyet artışlarıyla yeni bir türbülansa girmiştir. Türkiye ekonomisi de bu gelişmelerden etkilenmiş, ihracat pazarlarımızda daralma yaşanmıştır. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen İnegöl üretmeye ve ihracat yapmaya devam etmiştir” dedi.

2024 YILI İNEGÖL’ÜN İHRACAT RAKAMLARI NE KADAR?

Başkan Uğurdağ, 2024 yılında İnegöl’ün, bin 586 ihracatçı firma aracılığıyla toplam 1 milyar 242 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

2024 YILI İNEGÖL’ÜN İTHALAT RAKAMLARI NE KADAR?

İTSO Başkanı Uğurdağ, 2024 yılında, 54 ithalatçı firma ise 268 milyon dolarlık ithalat yaptıklarını belirterek, “Bu rakamlarla İnegöl’ün toplam dış ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı. 973 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ise kentin güçlü ekonomik yapısını ve ihracata dayalı modelini bir kez daha ortaya koydu” dedi.