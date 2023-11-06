İnegöl Belediyesi’nin Dünya Kadın Çiftçiler Günü çerçevesinde daha önce 2 defa gerçekleştirdiği ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması, bu yıl 3’üncü defa düzenlenecek. İnegöl'de tarımın gelişmesinde oldukça büyük emeği olan kadınlara yönelik yapılan yarışmaya, bu yıl da yine her mahalleden en fazla 3 kadının yer alacağı takımlar katılacak. Düzenlenen yarışmanın ilk 2 yılında büyük bir çekişmenin ortaya çıktığı yarışmanın bu yıl da renkli ve eğlenceli bir gün yaşatmasını ve sağlaması bekleniyor.

TARIMIN MAHARETLİ ELLERİ YARIŞACAK

Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması, yapılan ilk duyurularda 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününde 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecekti. Fakat köylerde hasat dönemi devam ettiği ve iş yoğunluğu olduğu için gelen talep üzerine yarışma Kasım ayına ertelendi. Yapılan istişareler sonucunda Tarımın maharetli ellerinin bilgilerini yarıştıracağı Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasının 23 Kasım Perşembe günü yapılması kararı alındı.

BAŞVURULAR 20 KASIM’A KADAR YAPILABİLECEK

Yarışmaya katılmak isteyen mahalleler, başvurularını 20 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular; İnegöl Belediyesi, Cerrah Ek Hizmet Binasında Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne yapabilecek.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması öncesi tüm mahallelere çağrıda bulundu. Başkan Taban vatandaşları yarışmaya davet ederek; “Tarım şehri İnegöl’ümüzün maharetli elleri kadın çiftçilerimizin bilgilerini yarıştıracağı Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasının 3’üncüsünü düzenliyoruz. Tarım sektörünün vazgeçilmez unsuru kadın çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli. Kadınlar, hayatın her alanında var oldukları gibi tarım sektörünün de vazgeçilmez bir parçası. Bu nedenle onlara bu alanda pozitif ayrımcılık yapmaktan çekinmiyoruz. Maharetli elleriyle şehrimizin bereketli topraklarını işleyip İnegöl’ümüzün bu alanda öne çıkmasını sağlayan kadın çiftçilerimizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle aslında 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında daha önce düzenlemek istediğimiz ancak hasat dönemi devam ettiği için ertelenen Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması 23 Kasım günü gerçekleştireceğiz. Tüm mahallelerimizi yarışmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

23 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

Yarışma vesilesiyle günlük hayatın yanında tarımsal işlerde de emek sarf ederek yorulan kadınları bir nebze olsun eğlenip stres atmalarını sağlamak, dinlendirmek aynı zamanda bilgilerini tazeleyip rekabet etme şansı vermek ve en önemlisi bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak istediklerini dile getiren Başkan Taban, “Bu yıl da ilk 2 yarışmada olduğu gibi çiftçi kadınlarımızın rağbet göstereceği bir organizasyon olmasını umuyoruz. Mahallelerimizin 3 kişiden oluşan takımlar ile temsil edileceği yarışmada, her mahalleden bir takım yer alabilecek. Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması 23 Kasım’da saat 10.00’da yine her zamanki yerinde, Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nde yapılacak. Önceki yarışmalarda olduğu gibi yine renkli ve eğlenceli bir yarışma olması için ben tüm mahallelerimizden kadınlarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

SON BAŞVURU 20 KASIM

Başkan Taban ödüller hakkında da bilgi verdi. Alper Taban sözlerine şöyle devam etti: “Maksadımız eğlenmek, ancak burada emek verip dereceye giren takımlarımızı ve mahallelerimizi ödüllendirmek istiyoruz. Yarışma başvuruları 20 Kasım Pazartesi gününe kadar Cerrah Ek Hizmet Binamızda bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne yapılacak. Yarışmada ilk 3’e giren takımlarımıza toplamda 22 bin 500 TL ödül takdimimiz olacak. 1’inciye 10.000 TL, 2’nciye 7.500 TL ve 3’üncüye ise 5.000 TL ödül verilecek.”

Öznur Dede