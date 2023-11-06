TFF 2. Lig'in 12. haftasında oynanan İskenderunspor-İnegölspor maçında korku dolu bir olay yaşandı. Maçın 36. dakikasında İskenderunspor'un 21 yaşındaki kalecisi Emircan Seçgin, takım arkadaşıyla çarpıştığı bir pozisyonda dilinin boğazına kaçması sonucu ciddi bir tehlike atlattı. Ancak, maçın orta hakemi Onur Bingöl'ün hızlı ve etkili müdahalesi, genç kaleciyi hayatta tuttu.

Emircan Seçgin, olayın ardından antrenmana çıkarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. O anı hatırlamadığını ifade eden Emircan, yaşadığı olayı arkadaşlarının anlatımı ve görüntüler sayesinde öğrendiğini söyledi. Kendisini hayatta tutan hakem Onur Bingöl'e teşekkür eden Emircan, sağlık eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

İskenderunspor Teknik Direktörü Koray Poyraz da yaşanan talihsiz olayı anlattı. Emircan'ın maça iyi başladığını ve performansının iyi olduğunu belirten Poyraz, futbolun içinde bu tür olayların maalesef yaşanabileceğini söyledi. Ancak, hızlı müdahaleyle facianın önüne geçildiğini ve Emircan'ın iyi olduğunu vurguladı.