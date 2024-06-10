Yaklaşık 3 ay önce Eski Karacakaya’yı Tüfekçikonak mahallesine bağlayan yolda yaşanan heyelan büyük korkuya neden olmuş, heyelan esnasında bölgeden araç geçmemesi nedeniyle şans eseri kimsenin burnu bile kanamamıştı.

Heyelan sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi Yol İdaresi Başkanlığı kısa sürede yolun tamiratını yapmış, çöken bölgede dolgu ve duvar desteklemesi hizmeti vermişti.

Muhtar Nedim Sevim’in müracaatı ile bu kez hem onarılan bölgeye hem de kaza riski olan bölgelere bariyer korkuluk desteklemesi yapıldı.

Yaklaşık 300 metre korkuluk bariyeri yapılan bölge sağlıklı hale getirildi. Tüfekçikonak Mahallesi Muhtarı Nedim Sevim, yeni düzenlemeler sonrasında mahalleye ulaşımın sağlıklı hale getirildiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye’sine teşekkür eden Muhtar Nedim Sevim, “Yaz aylarında nüfusumuz neredeyse 3-4 katına çıkıyor. Köyümüze ulaşan ana akslarda zaman zaman kaymalar oluyordu. Ayrıca yolumuz dar olduğu için sol tarafında uçurum riski oluşuyordu. Yaklaşık 300 metrelik bu bölgelerimiz Bursa Büyükşehir Belediyemizce güçlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e ve Yol İdaresi Başkanlığı ile tüm çalışma ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.