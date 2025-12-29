Karşılaşma boyunca oyunun hakimiyetini elinde tutan Orhaniye Voleybol, sahaya koyduğu mücadeleci kimlik, takım disiplini ve kazanma alışkanlığıyla dikkat çekti. Alınan bu galibiyet, Play-offlar öncesinde yalnızca bir maç kazanımının ötesinde, İnegöl voleybolunun geldiği noktayı ve bu şehrin potansiyelini de gözler önüne serdi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkan Yardımcısı Erdoğan Kızmaz, şehir vurgusunu ön plana çıkararak şu ifadeleri kullandı:

“Yeni transferlerimizin takıma katılmasıyla birlikte Orhaniye Voleybol’un gücü daha da artacak. Hedefimiz net; İnegöl bu liglere sığmıyor, bu kent 1. Lig’i hak ediyor. Bu inançla, şehrimizin desteğini arkamıza alarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız.”

Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol, Play-off sürecine yalnızca sportif bir hedefle değil; İnegöl’ün spor kültürünü, altyapı emeğini ve şehir ruhunu daha üst liglere taşıma sorumluluğuyla ilerliyor. Temsilcimiz, sezonun kalan bölümünde kentiyle birlikte yürümeye ve bu hikâyeyi hep birlikte yazmaya devam edecek.