13. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan Yazar Kahraman Tazeoğlu, 6 Şubat depreminde yaşadığı tecrübeleri okuyucularıyla paylaştıKOCAELİ (İGFA) - Söyleşileri ve etkinlikleriyle büyük ilgi gören 13. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde olanca hızıyla devam ediyor.

Bu yıl ana teması “Şehir ve Kitap” olarak belirlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda Yazar Kahraman Tazeoğlu okuyucularıyla buluştu. 1999 Marmara depremini yaşayan Tazeoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde yaşadığı tecrübeleri de 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla paylaştı. Depremin ilk günlerinin zor geçtiğini belirten Tazeoğlu, “İnfluencerlar yüzünden yardım çağrılarımız gerilerde kaldı” dedi.

“3 YIL DEPREM BÖLGESİNDE KALACAĞIM”

Selim Sırrı Paşa Salonu’nda “Enkaz Altında Kalan Hayatlar ve Kitaplar” söyleşiyle okuyucularıyla buluşan Yazar Kahraman Tazeoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde yaşadığı tecrübeleri okuyucularıyla paylaştı. Tazeoğlu, “3 yıl boyunca deprem bölgesinde kalacağım” dedi.

1999 Marmara depremini yaşadığını ifade ederek konuşmasına başlayan Tazeoğlu, “Kocaeli 1999 depreminin merkez üssü olan bir şehir. Kocaeli depremini yaşayan biriyim. Depremin ardından insanları kurtarmak için çaba sarf ettik ve 3 ay Kocaeli’nde kaldım. 6 Şubat’ta Maraş depremi olunca tecrübeli insanların gitmesi gerektiğini düşünerek bölgeye gittik. Ben ilk olarak Kahramanmaraş’a gittim ama Hatay’ın durumu daha kötü olunca oraya geçtik. Enkaz altında hayatlar ve kitaplar kaldı. Günlerce enkazdan yaralı çıkardık. Yazarlar yaşadığı çağdan sorumludur. Bu yüzden bölgeye gittim. Yaralılarla birlikte enkazdan kendi kitaplarımı çıkardım. O kadar acı hikâyeler yaşadık ki anlatamam” ifadesini kullandı.