MEB'den İngilizce ve Almanca ağırlıklı yeni dil eğitim modelini yaygınlaştırma kararı aldı. Bakanlık, geçen yıl 26 ildeki 32 okulda pilot uygulama olarak başlattığı İngilizcenin yanında Almancanın yoğun olarak öğretildiği Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni bu yıl 81 ildeki 300 okulda uygulamaya başlayacak.

MEB, "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"ni genişleterek 81 ilde 300 okulda uygulamaya başlayacak. Bu model, İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi sunacak. İşte detaylar:

Eğitim Modeli ve Kapsam:

İngilizce ve Almanca dillerinin öğretileceği "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli", önceki yıl pilot olarak uygulandı. İlk olarak 26 ildeki 32 okulda ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrenciye yönelik başlatıldı.Geçen yıl uygulamanın 5. sınıflarda başladığı okullarda bu yıl 6. sınıflarda devam edilecek.

İlk olarak 26 ildeki 32 okulda ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrenciye yönelik başlatıldı.Geçen yıl uygulamanın 5. sınıflarda başladığı okullarda bu yıl 6. sınıflarda devam edilecek. Yeni Uygulama Yılı: 2023-2024 eğitim öğretim yılında model 81 ilde 300 okulda hayata geçirilecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılında model 81 ilde 300 okulda hayata geçirilecek. Öğrenciler haftalık toplam 40 ders saatinin 14 saatini İngilizce dersine ayıracaklar, 2 saatini ise Almanca dersine ayıracaklar.

Hedefler ve İçerik:

Dil Eğitim İçeriği: Öğrenciler Türkçe'nin yanı sıra ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimi alacaklar.

Öğrenciler Türkçe'nin yanı sıra ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimi alacaklar. Eğitimde İngilizce ve Almanca'nın kapsamlı bir şekilde öğretileceği belirtiliyor.

Hedefler: Model, öğrencilerin çoklu yabancı dil bilgisi kazanmalarını ve bu dillerde yeterliliklerini artırmayı amaçlıyor.Ayrıca, öğrencilere erken yaşta çoklu dil becerileri kazandırarak uluslararası iletişim ve kültürel farkındalık geliştirmeleri hedefleniyor.

Bu genişletilmiş uygulama, ülke genelinde yabancı dil eğitimini güçlendirmek ve öğrencilere erken yaşta çoklu dil becerileri kazandırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.