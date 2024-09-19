Trendyol Süper Lig’de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak Hatayspor-Bodrum FK maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta heyecanı yarın, 21 Eylül Cumartesi, 22 Eylül Pazar ve 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Hatayspor, Bodrum FK’yı konuk edecek. Haftanın önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş ise pazar günü Eyüpspor’u ağırlayacak. Haftanın BAY geçen takımı ise Başakşehir olacak.

Süper Lig’de 6. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük

20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın

23 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün