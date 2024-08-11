İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan İnönü Bulvarı'nda bir silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırının hedefi, Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dikmen’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve durumu hayati tehlike arz etmeyen Dikmen’i en yakın hastaneye kaldırdı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Dikmen'in sağlık durumunun stabil olduğu bildiriliyor.