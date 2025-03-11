ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,10 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,61 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 23,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 34,37 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 9,39 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,09 artarken, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 25,05, aylık ise yüzde 8,13 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,13 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,05 arttı. Yine Ocak ayı verilerine göre bina dışı yapılarda da bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,14, işçilik endeksi ise yüzde 21,58 artış kaydederken, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,67, işçilik endeksi yüzde 36,65 arttı.