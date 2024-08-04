Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim, 2 Ağustos sabahı durduruldu. BTK'nın re'sen kapatma kararı aldığı ve başlangıçta erişim engelinin neden getirildiğinin bilinmediği belirtildi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada "En son bütün uyarılarımıza rağmen katalog suçları dediğimiz bir çerçeve var, o çerçeve kapsamında kendilerini uyardık; gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları kanunumuza uymayan tarafları giderip hassasiyetlerimizi yerine getirdikleri zaman erişim yasağını kaldırmış olacağız. Biz mutlaka bunu takip ediyoruz onlarla iletişim halindeyiz, söylediğimiz birçok şeyi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor; özellikle hem kanuni hukuki olarak koyduğumuz kurallar, hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz" demişti.

48 SAAT İÇİNDE AÇILIYOR AMA...

Mahkeme kararı olmadan alınan erişim engeli 48 saat içinde uygulanırken, katalog suç kapsamında alınan kararlarda bu şart aranmıyor.

İLAN VERDİLER

Son gelişmelerin ardından, Türkiye ile Instagram'ın bağlı olduğu META arasında görüşmelerin sürdüğü bildirildi. META'nın Türkçe bilen yönetici pozisyonu için ilan verdiği ortaya çıktı.