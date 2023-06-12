Burhaniye mahallesi Hacı Salih sokakta 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkan gence babası ,”Atlıyacaksan atla’ diye bağırdı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye mahallesi Hacı Salih sokakta 3 katlı binanın çatısına bir genç intihar etmek için çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hava yastığı açarken, polis ekipleri de genci ikna etmeye çalışıyor.

Olay yerine gelen gencin babası, çocuğuna tepki gösterirken, ‘Atlayacaksa atla’ diyerek bağırdı.

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