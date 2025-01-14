Bugün İnegöl Hacı Sevim Mesleki Eğitim Kampüsü’nde meydana gelen olay sonrası, İnulaş Yönetim Kurulundan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Şirketin yaptığı açıklamada, olayın içeriğinin kendilerini derinden üzdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bünyemizde çalışan şoför personelimizin ortaya çıkardığı görüntü maalesef bizleri de son derece üzmüştür.

Konuyla alakalı hemen idari soruşturma başlatılmış ve ilgili personel hakkında cezai işlem uygulanmıştır. Bu tür olayları kesinlikle tasvip etmemiz mümkün değildir. Benzer durumların tekrar yaşanmaması için gereken tüm önlemler alınmakta ve sorumlulara anında cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.”

İnulaş, yaşanan bu üzücü olay nedeniyle kamuoyundan özür dilerken, sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.