Irak’ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü, roketli bir saldırıya maruz kaldı. Saldırıda 5 ABD askeri yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, üssün bulunduğu bölgeye 2 katyuşa roketinin isabet ettiğini ve olay yerinde bir araç üzerine yerleştirilmiş 3 fırlatılmamış roketin daha bulunduğunu aktardı. ABD yetkilileri, saldırının ardından üs personelinin hasar tespiti yaptığını ifade etti.

Bu saldırı, Orta Doğu’daki artan gerilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor. 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı operasyonların ardından, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik saldırılarda artış gözlemleniyor. Bu saldırıların çoğunu, İran destekli Irak İslami Direnişi üstlenmiş durumda.

Bölgede tansiyonu artıran diğer önemli gelişmeler arasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğraması ve Hizbullah’ın üst düzey askeri komutanı Fuad Shukr'un İsrail tarafından öldürülmesi bulunuyor. Bu olaylar, bölgedeki çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskini artırıyor.