Sözleri Günay Çoban’a, müziği ve aranjesi ise Emrah Karaduman’a ait olan şarkı, sadece üç gün içinde müzik listelerinde hızla zirveye tırmandı. Şarkı, dinleyicilerden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu. İrem Derici'nin "Deli Yangınım" parçası, ünlü aranjör Emrah Karaduman ile olan iş birliğinin bir diğer başarılı örneği olarak öne çıkıyor. Basın mensuplarının, Aleyna Tilki'nin Emrah Karaduman imzalı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla kariyerine başladığını hatırlatmaları üzerine Derici, bu konuya esprili bir dille yanıt verdi.

Şarkıcı, "Aleyna'nın bu şarkıya bir tepkisi olur mu?" sorusuna, "Aleyna daha pusetteyken ben Karaduman'la şarkı yapıyordum," diyerek cevap verdi. Derici'nin bu yanıtı basında ve sosyal medyada geniş yankı bulurken, sanatçının kendine güvenen ve eğlenceli tavrı hayranları tarafından takdirle karşılandı.