Ancak sonunda bir rüyadan uyanmak yerine, genç kahramanımız Iris, huzursuz bir uykudan sarsılırken hikayesine başlar. Siyah bir kedinin izini sürerken, kısa süre sonra kendini tuhaf mekanizmalardan, tüyler ürpertici kuklalardan ve sahne dekorlarından oluşan gerçeküstü bir tiyatroda bulur. Sadece çeşitli bulmacaları çözerek tiyatroda ilerleyebilir ve ne olduğu ve neden orada olduğunun gizemlerini ortaya çıkarabilir.

Iris.Fall, Contrast’ta görülen mekaniği ve benzer derecede A Link Between Worlds’ü benimser. Etrafta yatan sihirli kitaplardan birine dokunduğunuzda kendinizi duvara bir gölge olarak yansıtacaksınız. İkinci ve üçüncü boyutlar, her biri diğerini etkileyen yaptığınız şeyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Oyundaki daha eğlenceli bulmacaların çoğunun temelini oluşturan ilginç bir unsur ekler.

Bulmacaların öğeleri toplamayı ve doğru nesneleri tıklamayı içerdiği geleneksel bir işaretle ve tıkla macerasının aksine, Iris. Fall’daki bulmacalar doğası gereği daha pratik ve mekaniktir. Bazıları potansiyel olarak yüzlerce veya binlerce kombinasyon içerir – ve ileride birkaç adımı planlayacak mekansal muhakeme veya öngörünüz yoksa sinir bozucu hale gelebileceği yer burasıdır.

Pek çok durumda, neredeyse devam etme isteğimi kaybediyordum. Platformları yükselterek ve alçaltarak diğer tarafa geçmeniz gereken bir köprü, her bir anahtara yalnızca belirli bir yerden erişilebilmesi ve bir platformu yükseltirken diğerini alçalması gerçeğiyle dayanılmaz hale gelir. Ve her platform belirli bir yükseklikte devre dışı kalır. Başka bir bulmaca, blokları bir taraftaki tüm aydınlatılmış kareleri – gerçek bir Rubik küpü – hizalamak için döndürmenizi gerektirir. Bunları çocukken asla çözemedim.

Hiç kuşkunuz olmasın Iris.Fall seni sınırlarına göre test edecek. Ancak ara sıra engellenen ilerlemem için kötü bulmaca tasarımlarını suçlamak istesem de, burada kusurları seçmek zor. Zorluklar açıkça sunulmuştur ve çözümlerine ulaşmak için sağlam mantık gerektirir. Sadece bazen bu çözümler çok zordur. Çok fazla yanal düşünceye, kaba kuvvet kararlılığına veya her ikisine birden ihtiyacınız olacak.

Ancak bulmacaların çoğu yönetilebilir ve grupta gerçekten yaratıcı örnekler var. Sona yakın bir bulmaca, gölge güçlerinizle farklı anahtarlara ulaşmak için birden fazla sahne dekorunu kontrol ettiğiniz, öğrendiklerinizin karmaşık bir doruk noktasıdır. Yine de mutlak vurgu? MC Escher’in Göreliliğini anımsatan merdivenlerde gezinmek için sayfaları çevirdiğiniz güzel bir kalem ve mürekkeple açılan kitap seviyesi.

Bu Iris’in tek zamanı değil. Fall, doğrudan bir hikaye kitabından çıkmış gibi hissediyor. Sürekli bir şekilde, cesur bir komik yetenekle çizilmiş gibi görünüyor – kabataslak çizgiler ve Borderlands’i akla getiren açısal geometri. Ancak Pandora’nın doymuş atıklarından farklı olarak Iris.Fall’ın dünyası neredeyse tamamen tek renklidir ve yalnızca ışığın seyrek parıltısının sağladığı sessiz sepya tonları vardır. Bu canlılık eksikliği, karmaşık ayrıntılar ve aydınlık ile karanlığın etkileşimi tarafından sağlanan bir kontrastla mükemmel bir şekilde telafi edilir.