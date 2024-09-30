Kocaeli’de düzenlenen Kariyer Günleri İstihdam Fuarı’nda Dilovası Belediyesi’nin istihdam standı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde düzenlenen Kariyer Günleri’nde, Dilovası Belediyesi İstihdam Servisi aracılığıyla ziyaretçilere iş fırsatları ve kariyer imkanları hakkında bilgi sağladı. Fuara katılan vatandaşlar, belediyenin sunduğu istihdam imkanlarına ilgi gösterdi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, belediyenin istihdam standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ömeroğlu yaptığı konuşmada, istihdamın gençler ve ilçe ekonomisi açısından önemini vurgulayarak, "İlçemiz, sanayi yatırımlarıyla hızla büyüyor ve gelişiyor. Genç nüfusumuzun bu gelişmeye entegre olması ve iş hayatına kazandırılması büyük önem taşıyor" dedi.

Ömeroğlu ayrıca, Dilovası İMES OSB gibi sanayi kuruluşlarının bu tür fuarlarda yer almasının gençlerin kariyer planlarına büyük katkı sunduğunu belirterek, "Bu fuarlar sayesinde gençlerimiz sanayiyle daha yakından tanışıyor ve doğru kariyer yollarını çizebiliyorlar. İlçemizin işsizlik oranını düşürmek ve gençlerimizin geleceğine katkı sağlamak adına bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kariyer Günleri İstihdam Fuarı’na 84 firma katılarak stant açtı. Fuarda ziyaretçilere iş dünyası hakkında önemli bilgiler verilirken, gençler için çeşitli kariyer fırsatları sunuldu.